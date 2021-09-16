Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Экс-нападающий "Ливерпуля", "Реала" и сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал трио Месси-Мбаппе-Неймар после игры ПСЖ с "Брюгге" в ЛЧ..

"Мы пускаем слюни, глядя на эту команду, в которой есть такие форварды – они все феноменальны сами по себе. Но вместе эти трое делают атаку ПСЖ слабее.

И я не понимаю, почему их называют одними из фаворитов этой Лиги чемпионов. Я считаю, что английские команды намного лучше", – сказал англичанин в эфире BT Sport.

Напомним, что вчера эти трое форвардом впервые вышли в стартовом составе ПСЖ, парижане сыграли вничью с "Брюгге" (1:1).

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