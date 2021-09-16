Оуэн раскритиковал трио Месси-Мбаппе-Неймар
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Экс-нападающий "Ливерпуля", "Реала" и сборной Англии Майкл Оуэн раскритиковал трио Месси-Мбаппе-Неймар после игры ПСЖ с "Брюгге" в ЛЧ..
"Мы пускаем слюни, глядя на эту команду, в которой есть такие форварды – они все феноменальны сами по себе. Но вместе эти трое делают атаку ПСЖ слабее.
И я не понимаю, почему их называют одними из фаворитов этой Лиги чемпионов. Я считаю, что английские команды намного лучше", – сказал англичанин в эфире BT Sport.
Напомним, что вчера эти трое форвардом впервые вышли в стартовом составе ПСЖ, парижане сыграли вничью с "Брюгге" (1:1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13