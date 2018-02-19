Оуэн рассказал, в чем Де Брюйне превосходит Бекхэма, Скоулза и Гиггза

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Оуэн рассказал, в чем Де Брюйне превосходит Бекхэма, Скоулза и Гиггза

Известный в прошлом английский футболист Майкл Оуэн высоко отозвался о полузащитнике "Манчестер Сити" Кевине Де Брюйне.

"Скоулз лучше пасовал на короткие дистанции. У Гиггза были лучшие голевые передачи, а Бекхэм - это лучшие пасы на длинную дистанцию, что я когда-либо видел. Но я думаю, в этом плане Де Брюйне всех их превосходит" - приводит слова Оуэна Squawka.

В этом сезоне 26-летний Де Брюйне сыграл за "Манчестер Сити" 38 матчей, забил 11 голов и сделал 20 ассистов.

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