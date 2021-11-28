Оуэн считает, что ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Экс-форвард "Ливерпуля" Майкл Оуэн критически высказался о действиях звездного атакующего трио ПСЖ Месси-Мбаппе-Неймар в матче против "Манчестер Сити" (1:2) в пятом туре группового этапа.
"Лучшие команды не позволяют такому происходить, чтобы все нападающие оставались впереди при обороне, насколько бы великими ни были эти трое и каким бы талантом они ни обладали.
Чтобы выигрывать большие трофеи, нельзя позволять такому происходить. Неважно, игрок ты или тренер, – ты должен требовать от людей большего.
Поэтому я считаю, что ПСЖ не выиграет и не может выиграть Лигу чемпионов. Люди год за годом говорили, что ПСЖ ее выиграет, я никогда на них не ставил.
Ни у одного из этой троицы вообще нет желания бежать назад. Они идут пешком, бегут трусцой...
Они не оказывают никакого эффекта при игре в обороне, а при игре против сильных соперников нельзя обороняться в таком численном меньшинстве", – сказал Оуэн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13