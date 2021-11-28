Оуэн считает, что ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов

Теги псжлионель мессикилиан мбаппенеймарлига чемпионов уефамайкл оуэн

Оуэн считает, что ПСЖ не выиграет Лигу чемпионовФото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Экс-форвард "Ливерпуля" Майкл Оуэн критически высказался о действиях звездного атакующего трио ПСЖ Месси-Мбаппе-Неймар в матче против "Манчестер Сити" (1:2) в пятом туре группового этапа.

"Лучшие команды не позволяют такому происходить, чтобы все нападающие оставались впереди при обороне, насколько бы великими ни были эти трое и каким бы талантом они ни обладали.

Чтобы выигрывать большие трофеи, нельзя позволять такому происходить. Неважно, игрок ты или тренер, – ты должен требовать от людей большего.

Поэтому я считаю, что ПСЖ не выиграет и не может выиграть Лигу чемпионов. Люди год за годом говорили, что ПСЖ ее выиграет, я никогда на них не ставил.

Ни у одного из этой троицы вообще нет желания бежать назад. Они идут пешком, бегут трусцой...

Они не оказывают никакого эффекта при игре в обороне, а при игре против сильных соперников нельзя обороняться в таком численном меньшинстве", – сказал Оуэн.

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