Оуэн сделал прогноз на матч "Ливерпуль" - "Лестер"

Бывший форвард "Ливерпуля" Майкл Оуэн поделился ожиданиями от матча "красных" с "Лестером".

"В последних своих трех играх в АПЛ между "Ливерпулем" и "Лестером" было забито 14 голов. Юрген Клопп будет требовать у своих защитников особое внимание уделить Джейми Варди, который забил 6 из последних 8 голов "лис" в ворота "красных".

Атака "Ливерпуля" по количеству забитых голов в этом сезоне уступает лишь ПСЖ и "Манчестер Сити", поэтому жду много голов на "Энфилде", но "Ливерпуль" забьет больше гостей" - приводят слова Оуэна английские СМИ.

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