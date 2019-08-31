Оуэн сделал прогноз на победителя Лиги Чемпионов

Экс-игрок сборной Англии Майкл Оуэн поделился мнением о том, кто выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне.

"Думаю, трофей достанется "Манчестер Сити". Настало их время. У них долго строилась команда, теперь это их приоритетный трофей", - заявил Оуэн.

Отметим, что Оуэн угадывал победителей ЛЧ двух прошлых розыгрышей.

Напомним, что в сезоне 2018/19 победителем турнира стал "Ливерпуль".

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