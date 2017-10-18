Оуэн составил сборную своих партнеров и команду из своих лучших соперников

Обладатель "Золотого мяча" 2001-го года Майкл Оуэн составил две сборные команды - первая состоит из его лучших партнеров, а вторая представлена его самыми сильными соперниками на поле.

Сборная партнеров:

Сборная соперников:

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