Оуэн составил сборную своих партнеров и команду из своих лучших соперников

Теги майкл оуэн

Оуэн составил сборную своих партнеров и команду из своих лучших соперниковОбладатель "Золотого мяча" 2001-го года Майкл Оуэн составил две сборные команды - первая состоит из его лучших партнеров, а вторая представлена его самыми сильными соперниками на поле.

Сборная партнеров:

Сборная соперников:

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