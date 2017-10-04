Оуэн: "Я не думаю, что "Арсенал" финиширует в топ-4 АПЛ"

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Оуэн: "Я не думаю, что "Арсенал" финиширует в топ-4 АПЛ"

Известный в прошлом английский футболист Майкл Оуэн оценил перспективы лондонского "Арсенала" в текущем розыгрыше АПЛ.

"Арсенал" привык выигрывать у более слабых команд. Хоть они уверенно и победили "Брайтон", глядя на них, я не вижу того же мастерства, которым обладают "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль". Я не думаю, что они финишируют в топ-4 АПЛ. Они недостаточно хороши для этого. Пятое, шестое, седьмое место - это их позиция" - цитирует Оуэна BT Sport.

Стоит отметить, что по итогам семи туров АПЛ "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 13 очков.

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2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
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