Оуэн: "Я не думаю, что "Арсенал" финиширует в топ-4 АПЛ"

Известный в прошлом английский футболист Майкл Оуэн оценил перспективы лондонского "Арсенала" в текущем розыгрыше АПЛ.

"Арсенал" привык выигрывать у более слабых команд. Хоть они уверенно и победили "Брайтон", глядя на них, я не вижу того же мастерства, которым обладают "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" или "Ливерпуль". Я не думаю, что они финишируют в топ-4 АПЛ. Они недостаточно хороши для этого. Пятое, шестое, седьмое место - это их позиция" - цитирует Оуэна BT Sport.

Стоит отметить, что по итогам семи туров АПЛ "Арсенал" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 13 очков.

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