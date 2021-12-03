Оуэн ярко отреагировал на дубль Роналду в матче с "Арсеналом"
Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн высоко отозвался о форварде Криштиану Роналду.
36-летний португалец оформил дубль в матче 14-го тура АПЛ против "Арсенала", чем помог "красным дьяволам" победить со счётом 3:2.
"Как кто-то вообще может говорить, что Роналду тормозит "МЮ"? Это в любом случае просто смешно", - написал Оуэн в твиттере.
После возвращения в "Юнайтед" в конце августа Роналду забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
Не пропустите: Бруну Фернандеш высказался о Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Защитник "Крыльев Советов" Чернов: "Конечно, давно бы вызвал себя в сборную России"
-
Роналду прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Арсеналом"
-
Фанаты "Динамо" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА
-
"Барселона" намерена зимой усилить атаку двумя игроками
-
Азмун прояснил ситуацию со своим будущим в "Зените"
-
Два бразильских клуба ведут борьбу за защитника "Спартака" Айртона
-
Оуэн ярко отреагировал на дубль Роналду в матче с "Арсеналом"
-
"Атлетико Минейро" впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии
-
Бруну Фернандеш провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед"
-
Фанаты "Зенита" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА
-
Салах побил рекорд Анри в АПЛ
-
СМИ назвали фаворита в гонке за Миранчуком
-
В "Урале" отреагировали на новость о смене главного тренера
-
Бруну Фернандеш высказался о Роналду
-
Кроос составил символическую сборную "Реала" из пяти игроков
-
Каррик объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед" после 15 лет в клубе
-
Главные новости дня: 2 декабря
-
Азмун высказался о выступлении "Зенита" в ЛЧ
-
Конте прокомментировал победу над "Брентфордом"
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18