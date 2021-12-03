Оуэн ярко отреагировал на дубль Роналду в матче с "Арсеналом"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн высоко отозвался о форварде Криштиану Роналду.

36-летний португалец оформил дубль в матче 14-го тура АПЛ против "Арсенала", чем помог "красным дьяволам" победить со счётом 3:2.

"Как кто-то вообще может говорить, что Роналду тормозит "МЮ"? Это в любом случае просто смешно", - написал Оуэн в твиттере.

После возвращения в "Юнайтед" в конце августа Роналду забил 12 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

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