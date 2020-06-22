Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с "Динамо"

Теги цска москвасергей овчинниковвиктор гончаренко

Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с "Динамо"

Пресс-служба ЦСКА в твиттере сообщила, что "армейцев" к матчу 24-го тура РПЛ с "Динамо" будет готовить помощник главного тренера Виктора Гончаренко Сергей Овчинников.

Источник сообщает, что специалист в субботу почувствовал недомогание, поэтому решил, что не будет участвовать в подготовке команды к матчу 24-го тура РПЛ.

 Ранее сообщалось, что новым главным тренером ЦСКА вместо Гончаренко может стать Овчинников.

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