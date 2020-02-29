Овчинников - и.о. главного тренера ЦСКА на матч с "Уралом"
Пресс-служба московского ЦСКА объявила, что командой в сегодняшнем матче с "Уралом" будет руководить Сергей Овчинников.
Напомним, что Виктор Гончаренко отбывает дисквалификацию сроком на две игры за матерные ругательства в адрес судей.
В связи с этим обязанности главного тренера до возвращения белорусского специалиста будет исполнять Овчинников.
Матч ЦСКА - "Урал" начнётся в 14:00 по московскому времени.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Оренбург
|19
|20
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Крылья Советов
|20
|19
|15
|Ахмат
|19
|19
|16
|Сочи
|18
|15