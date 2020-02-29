Овчинников - и.о. главного тренера ЦСКА на матч с "Уралом"

Пресс-служба московского ЦСКА объявила, что командой в сегодняшнем матче с "Уралом" будет руководить Сергей Овчинников.

Напомним, что Виктор Гончаренко отбывает дисквалификацию сроком на две игры за матерные ругательства в адрес судей.

В связи с этим обязанности главного тренера до возвращения белорусского специалиста будет исполнять Овчинников.

Матч ЦСКА - "Урал" начнётся в 14:00 по московскому времени.

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