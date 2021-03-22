Овчинников назвал имя лучшего тренера России

Теги сергей овчинниковлеонид слуцкийвалерий газзаев

Овчинников назвал имя лучшего тренера РоссииФото: Твиттер @Football_SB  
Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников уверен, что лучшим тренером России является Леонид Слуцкий, тренирующий казанский "Рубин".

"Слуцкий подкупает своей искренностью, добропорядочностью, интеллигентностью, эрудированностью. Похоже, что про Капелло говорю? Больших тренеров многое роднит. Слуцкий — это вообще топ. Равных ему нет в нашей стране уж точно.

Газзаев? Нет. Я не говорю, что Валерий Георгиевич плохой, но это разный уровень. Газзаев — отличный тренер, вопросов нет. Но это немножко разные вещи. "Жигули" — хорошая машина, но "Мерседес"… Понимаете, да?" — сказал Овчинников в интервью на юутб-канале oSporte TV.

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