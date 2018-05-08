Овчинников назвал лучшего футболиста России

Теги цска москваалександр головин

Овчинников назвал лучшего футболиста РоссииТренер ЦСКА Сергей Овчинников советует полузащитнику команды Александру Головину перебраться в Европу.

По словам тренера, хавбек армейцев на сегодняшний день является лучшим футболистом России.

"Стоит ли Головину ехать в Европу? Я за Сашу решать не могу. Но я бы ему посоветовал попробовать свои силы, если будет достойное предложение, которое устроит и клуб, и игрока. Хочется, чтобы он попал в топ-клуб и смог реализовать свои сильные качества.

Я очень в нем уверен, он мне всегда нравился. И Леонид Викторович много с ним работал, уделял много внимания, и Виктор Михайлович сейчас. Он стал лидером команды и ведет ЦСКА за собой. Считаю, что он созрел для топ-клуба. Считаю, что он лучший футболист России. На сегодняшний день это очень яркая фигура в нашем футболе. 

Чемпионат Англии был бы для него приоритетным. Думаю, там он бы играл еще сильнее. Ему нужно попасть в другую среду, которая поможет развить и без того хорошие качества. На новом уровне Головин будет еще больше прогрессировать. По крайней мере, мне бы этого хотелось. Это замечательный, трудолюбивый парень. Его не портит какая-либо известность. Такие футболисты вообще редко появляются", - сказал он.

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