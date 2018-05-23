Овчинников назвал лучшего игрока России

Известный в прошлом футболист Сергей Овчинников назвал полузащитника московского ЦСКА Александра Головина лучшим игроком России.

"Головин из полевых игроков сейчас для меня в России - номер один. С отрывом! При всем уважении к остальным. Головин - это уже топ-уровень. Созрел ли Головин для отъезда в Европу? Да. Он в такой форме, что заиграет где угодно. Я бы хотел, чтобы Саша попал в топ-клуб, закрепился в составе, получал удовольствие от футбола. Для развития его карьеры так будет лучше. Но какое решение примут Головин и руководители ЦСКА, не знаю", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, лучшим Голвина также считает Божович. | soccernews.ru