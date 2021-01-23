Овчинников не исключил возвращение в ЦСКА
Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Сергей Овчинников порассуждал о том, возможно ли его возвращение в армейский клуб.
"Есть хорошая поговорка - никогда не говори "никогда". Не знаю, возможно. Но я несколько по-иному видел развитие тактического характера нашей игры, индивидуальных качеств футболистов. Например, я больше ратовал за атакующий футбол, за то, чтобы было больше воспитанников. У каждого своя правда", - сказал 50-летний специалист.
Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с марта 2014 по декабрь 2020 года.
Известному в прошлом голкиперу пришлось покинуть клуб в связи с истечением срока контракта.
Не пропустите: Овчинников высказался о ситуации с уходом из ЦСКА. | http://soccernews.ru
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