Овчинников не исключил возвращение в ЦСКА

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Сергей Овчинников порассуждал о том, возможно ли его возвращение в армейский клуб.

"Есть хорошая поговорка - никогда не говори "никогда". Не знаю, возможно. Но я несколько по-иному видел развитие тактического характера нашей игры, индивидуальных качеств футболистов. Например, я больше ратовал за атакующий футбол, за то, чтобы было больше воспитанников. У каждого своя правда", - сказал 50-летний специалист.

Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с марта 2014 по декабрь 2020 года.

Известному в прошлом голкиперу пришлось покинуть клуб в связи с истечением срока контракта.

Не пропустите: Овчинников высказался о ситуации с уходом из ЦСКА. | http://soccernews.ru