Овчинников - о Смородской: "Можно считать, что она Лунтик"

Экс-вратарь московского "Локомотива" Сергей Овчинников высказал своё негативное отношение к бывшему президенту "железнодорожников" Ольге Смородской.

"Ольга Юрьевна вообще с Марса, а мы с другой планеты. Она вообще очень интересный персонаж, слава богу, что я с ней не работал. Лунтик тоже упал с Луны, про него мультфильм снимают, вот можно считать, что она Лунтик", - сказал Овчинников в интервью ютуб-каналу "Коммент.Шоу".

Смородская занимала пост президента "Локо" с июля 2010 по август 2016 года. За этот период столичная команда один раз выиграла Кубок России.

Овчинников большую часть карьеры провёл в "Локомотиве", а сейчас работает в тренерском штабе ЦСКА.

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