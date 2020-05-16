Овчинников оценил уход Сёмина из "Локомотива"

Бывший вратарь московского "Локомотива" Сергей Овчинников порассуждал о том, что в четверг совет директоров "железнодорожников" решил не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

"Очень трудно давать оценку некоторым вещам, потому что я не знаю всё, что происходит между Юрием Палычем и руководством. Но то, как это было сделано, как простому человеку мне не очень нравится. Всё-таки люди такого калибра должны уходить красиво. Не хочу никого обвинять, просто хочется, чтобы к таким людям было уважение всегда. У нас их немного", - цитирует Овчинникова "Р-Спорт".

73-летний Сёмин является самым успешным тренером в истории "Локомотива". В его активе 13 выигранных трофеев.

Преемником легендарного наставника стал 40-летний сербский специалист Марко Николич, заключивший с клубом контракт по схеме "2+1".

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