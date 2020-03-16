Овчинников оценил вероятность возвращения Акинфеева в сборную России

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Овчинников оценил вероятность возвращения Акинфеева в сборную России

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников порассуждал о том, стоит ли ожидать возвращение вратаря армейцев Игоря Акинфеева в состав сборной России.

"На мой взгляд, Игорь ещё лет пять точно может играть, и в сборной тоже. На сегодня я не вижу более стабильного первого номера. Акинфеев - знак качества. Мы привыкли судить его только по самым высоким стандартам. Чемпионат Мира был апогеем в его карьере, после него, возможно, Игорь не захотел нести дополнительную психологическую нагрузку. Это его решение, и мы его уважаем. Но если страна потребует его возвращения, думаю, он вернётся. Все прекрасно понимают, что лучше него нет", - сказал Овчинников.

33-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год, сыграл 110 матчей и пропустил 95 голов.

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