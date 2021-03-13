Овчинников оценил выступление ЦСКА в Лиге Европы

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Овчинников оценил выступление ЦСКА в Лиге Европы

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о провале армейцев в текущем розыгрыше Лиги Европы.

Напомним, что московская команда вылетела из турнира по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете с загребским "Динамо", "Вольфсбергом" и "Фейеноордом".

"Не видел в группе команд сильнее ЦСКА, половины даже не знал. Видел глаза игроков загребского "Динамо", когда они выходили на "ВЭБ Арену". Они боялись! Чем закончилось - мы знаем. В группе, где был хороший шанс занять первое место, у ЦСКА - ноль побед. Я не всё понимал в плане тактики и настроя. Считаю, ЦСКА должен был выступить намного сильнее", - сказал Овчинников.

ЦСКА не смог преодолеть групповой этап ЛЕ второй сезон подряд. Годом ранее они набрали всего 5 очков в квартете с "Эспаньолом", "Лудогорцем" и "Ференцварошем".

Не пропустите: Овчинников ответил на вопрос о готовности вернуться к работе. | http://soccernews.ru
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