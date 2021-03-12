Овчинников ответил на вопрос о готовности вернуться к работе

Теги сергей овчинников

Овчинников ответил на вопрос о готовности вернуться к работе

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников заявил, что ждёт предложений о работе.

"Будет интересное предложение, которое устроит меня и руководителей клуба - готов приступить к работе хоть завтра. У меня было достаточно времени для анализа не только ЦСКА, но и других клубов. Ни один тренер не отдыхает от футбола: всё равно анализируешь что-то из прошлого и не только. ФНЛ? Почему нет? Футбол РПЛ и ФНЛ отличается только статусом. Это такая же тренерская работа. Никто не мешает возглавить команду ФНЛ и вывести её в РПЛ.

Снова стать помощником? Есть тренеры, с которыми я бы с радостью поработал помощником. Например, Слуцкий. Из "Локомотива" напрямую на меня не выходили. Последние 15 лет разговоров у меня с клубом нет. Согласился бы я вернуться? "Локомотив" мне враг, что ли? Большой клуб с историей, где я провёл большую часть карьеры. Конечно, от предложений ЦСКА, "Локомотива" не отказываются", - сказал 50-летний специалист.

Овчинников остаётся без работы с декабря, когда ЦСКА решил не продлевать с ним контракт.

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