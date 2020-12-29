Овчинников прокомментировал свой уход из ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался по поводу своего ухода из московского клуба.
"Всё написано на сайте клуба, мне нечего добавить", - заявил 50-летний специалист.
Армейцы сегодня объявили, что Овчинников и Виктор Онопко покинули тренерский штаб команды в связи с истечением срока контрактов.
Овчинников работал в ЦСКА с марта 2014 года, Онопко - с сентября 2009 года.
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