Овчинников прокомментировал свой уход из ЦСКА

Теги цска москвасергей овчинников

Овчинников прокомментировал свой уход из ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался по поводу своего ухода из московского клуба.

"Всё написано на сайте клуба, мне нечего добавить", - заявил 50-летний специалист.

Армейцы сегодня объявили, что Овчинников и Виктор Онопко покинули тренерский штаб команды в связи с истечением срока контрактов.

Овчинников работал в ЦСКА с марта 2014 года, Онопко - с сентября 2009 года.

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