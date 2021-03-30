Овчинников прокомментировал уход Гончаренко и назначение Олича в ЦСКА

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Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, покинувший клуб в декабре, порассуждал о смене наставника армейцев.

Напомним, что неделю назад Ивица Олич сменил Виктора Гончаренко у руля московской команды.

"Наверное, изменения напрашивались - это касалось и меня с Онопко, и Гончаренко. Если нет стабильности в результатах, изменения должны происходить. В ЦСКА они происходили: Березуцкие вошли в тренерский штаб, большие перемены в руководстве, новый акционер.

Олич - знаковый человек для ЦСКА, болельщики его любят, это один из главных плюсов. Не всегда знания позволяют побеждать, иногда горячее сердце и мотивация на определённом отрезке могут сыграть. Олич не так давно закончил, для большинства игроков он реальная звезда. Допускаю, что у него получится.

Всё покажет только время. Его фамилия всплывала в конце 2020-го, но не в контексте главного тренера. В ЦСКА следят за бывшими игроками, было определённое общение с Элвиром Рахимичем, поэтому Олич обсуждался просто как перспективный тренер", - сказал Овчинников.

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