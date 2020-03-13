Овчинников рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"
Известный в прошлом российский вратарь, а ныне тренер ЦСКА Сергей Овчинников признался, что в 2003 году отказал лондонскому "Арсеналу".
"Когда "Локомотив" выиграл в 2002 году чемпионат России, в 2003-м меня приглашал лондонский "Арсенал". "Локомотив" мог меня продать. Им тупо был нужен второй вратарь. Мой возраст им подходил, у меня была какая-то зарубежная история, их всё устраивало. Совет директоров, в общем, решил меня купить, по цене-качество их всё более-менее устраивало. Канисарес стоил дороже, 11 миллионов. За меня просили 4. Я не поехал, отказался. Я не хотел уезжать из того "Локомотива", - сказал Овчинников.
Голкипер выступал за "Локомотив" с 1991 по 1997, а также с 2002 по 2005 год. С "железнодорожниками" он выиграл шесть трофеев.
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