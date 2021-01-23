Овчинников рассказал о своих отношениях с Гончаренко
Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Сергей Овчинников заверил, что у него нет конфликта с наставником армейцев Виктором Гончаренко.
"Конфликтов в ЦСКА ни у кого не было. Мы работали единым коллективом, по крайней мере тренерским. Лично для себя я не искал каких-то заговоров, подводных течений. Мы остались с Бабаевым, Орешкиным и другими руководителями в хороших отношениях. Между людьми наверняка может возникнуть некое недопонимание, но это никак не касалось нашей профессиональной работы.
Возможно, наши взгляды на футбол разнятся в последнее время. Это тоже нормальный процесс. Я где-то читал про себя, что я нарушил корпоративную этику, осуждал методы работы главного тренера. Но это же бред, потому что я нигде не осуждал методы работы главного тренера. Я мог не согласиться где-то с его позицией.
После моего ухода мы с Гончаренко не разговаривали. Звонил ли он? Возможно, просто не дозвонился. Прощальный пост в инстаграме я написал на следующий день после увольнения. Про Гончаренко написать я забыл, но написал: "Спасибо руководству", а главный тренер всё-таки входит в руководство команды", - сказал 50-летний специалист.
Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с марта 2014 по декабрь 2020 года.
Известному в прошлом голкиперу пришлось покинуть клуб в связи с истечением срока контракта.
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