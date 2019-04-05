Овчинников: "Спартак" кто-то же должен ненавидеть. Пускай это буду я"

Теги цска москваспартак москвасергей овчинников

Овчинников: "Спартак" кто-то же должен ненавидеть. Пускай это буду я"

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, как относится к "Спартаку". Об этом сообщает "Чемпионат".

Ранее тренер заявлял, что "больше всего он ненавидит в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский "Спартак".

"С точки зрения "Спартака" ничего не поменялось. Убеждения - они пожизненные. Думаю, "спартачи" ко мне тоже не испытывают большой любви. Есть уважаемый в стране клуб "Спартак", но кто-то же должен его ненавидеть, правильно? Пускай это буду я", - сказал Овчинников.

Напомним, завтра, 6 апреля состоится московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА на стадионе "Открытие Арена". Начало  в 19:00 мск.

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