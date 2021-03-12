Овчинников усомнился в профессионализме Гончаренко
Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников нелестно отозвался о наставнике армейцев Викторе Гончаренко.
"Я так привык к уходам Виктора Михайловича и его отсутствию из-за дисквалификаций, что не акцентировал внимания на слухах. Он душа тонкая и ранимая, всё принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями. Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом. Ты отвечаешь не только за себя. У тебя есть 20-25 футболистов, за которых ты несёшь ответственность. Принятое на эмоциях решение - не черта профессионального тренера", - сказал Овчинников.
Напомним, что в июне прошлого года Гончаренко самовольно покинул расположение ЦСКА после разгрома от "Зенита" (0:4). Оказалось, что тренер хотел уйти в отставку, он уехал в Беларусь, но его уговорили вернуться.
В конце декабря столичный клуб сообщил об уходе Овчинникова и Виктора Онопко в связи с истечением срока контрактов.
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