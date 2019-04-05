Овчинников: "В РПЛ Месси не будет забивать по 40 голов за сезон"

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников уверен, что российская Премьер-лига является сложным турниром, в котором даже футболисты мирового уровня не смогут забивать несколько десятков голов за сезон.

"У нас очень непростой и специфичный чемпионат. Вспомните, сколько звёзд к нам приезжало, и каких! И чего? Халк по 30 мячей за сезон отгружал? А он 80 миллионов стоит! За такие деньги Халк всегда должен играть великолепно. Приедет к нам Месси. Думаете, он по 40 голов будет забивать? Да нет. Понятно, что игрок от бога, лучший футболист мира, но у нас крайне сложная лига", - сказал Овчинников.

В текущем розыгрыше Примеры 31-летний Месси забил 32 гола в 28 матчах.

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей и забил 76 голов.

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