Овчинников: "В РПЛ Месси не будет забивать по 40 голов за сезон"
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников уверен, что российская Премьер-лига является сложным турниром, в котором даже футболисты мирового уровня не смогут забивать несколько десятков голов за сезон.
"У нас очень непростой и специфичный чемпионат. Вспомните, сколько звёзд к нам приезжало, и каких! И чего? Халк по 30 мячей за сезон отгружал? А он 80 миллионов стоит! За такие деньги Халк всегда должен играть великолепно. Приедет к нам Месси. Думаете, он по 40 голов будет забивать? Да нет. Понятно, что игрок от бога, лучший футболист мира, но у нас крайне сложная лига", - сказал Овчинников.
В текущем розыгрыше Примеры 31-летний Месси забил 32 гола в 28 матчах.
Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год, сыграл 148 матчей и забил 76 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Крылья Советов
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12