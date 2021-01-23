Овчинников высказался о потенциале Фёдора Чалова
Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о форварде армейцев Фёдоре Чалове.
"Я не готов оспаривать слова Станислава Черчесова (о "золотом активе" - примечание Soccernews). Возможно, он вообще говорил не то, что имел в виду. Такое бывает. У Чалова есть внутренний стержень. Он знает, чего хочет, он профессионал. Он идёт своей дорогой, не знаю, куда она его приведёт, никто не знает. Но то, что зависит от него, он делает очень профессионально.
Думаю, у него сейчас такой период. Если бы он каждый год забивал по 15-20 голов, мы бы сейчас говорили, что он творит за "Барселону" или "Манчестер Сити". Я не знаю причину непродажи Чалова в своё время. Но думаю, что лично для него было бы лучше, если бы клуб его продал. Я не знаю условия, может, его нельзя было продавать. Но предложение было. Если учесть то, как сложилась его дальнейшая карьера в ЦСКА, лучше бы он уехал", - сказал Овчинников.
Летом 2019 года "Кристал Пэлас" предлагал за Чалова 25 миллионов евро, но ЦСКА отказался продавать его.
В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за армейцев 22 матча, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: Овчинников рассказал о своих отношениях с Гончаренко. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Артета прокомментировал интерес "Арсенала" к Эдегору
-
"Ницца" на выезде переиграла "Ланс"
-
Президент "Фенербахче" рассказал, когда будет подписан контракт с Озилом
-
"Реал" подыскивает замену Менди
-
Хет-трик Эн-Несири помог "Севилье" разгромить "Кадис"
-
Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить "Донкастер" и другие результаты 1/16 финала Кубка Англии
-
Овчинников высказался о потенциале Фёдора Чалова
-
Томори обратился к болельщикам "Милана"
-
"РБ Лейпциг" и "Байер" проиграли, Йович снова забил и другие результаты 18-го тура Бундеслиги
-
"Арсенал" выбирает между двумя левыми защитниками
-
"Рома" переиграла "Специю" благодаря голу на 92-й минуте
-
Овчинников рассказал о своих отношениях с Гончаренко
-
Два клуба МЛС поспорят за Фалькао
-
Рафаэль Бенитес расторг контракт с китайским "Далянь Про"
-
"Вильярреал" потерял очки в матче с "Уэской"
-
Кокорин рассказал о реакции футболистов "Спартака" на новость о его трансфере в "Фиорентину"
-
"Реал" опроверг конфликт с "Интером" из-за Хакими
-
Геркус опубликовал свой план развития футбола в регионах России
-
"Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
-
Овчинников не исключил возвращение в ЦСКА