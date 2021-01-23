Овчинников высказался о потенциале Фёдора Чалова

Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Сергей Овчинников поделился мнением о форварде армейцев Фёдоре Чалове.

"Я не готов оспаривать слова Станислава Черчесова (о "золотом активе" - примечание Soccernews). Возможно, он вообще говорил не то, что имел в виду. Такое бывает. У Чалова есть внутренний стержень. Он знает, чего хочет, он профессионал. Он идёт своей дорогой, не знаю, куда она его приведёт, никто не знает. Но то, что зависит от него, он делает очень профессионально.

Думаю, у него сейчас такой период. Если бы он каждый год забивал по 15-20 голов, мы бы сейчас говорили, что он творит за "Барселону" или "Манчестер Сити". Я не знаю причину непродажи Чалова в своё время. Но думаю, что лично для него было бы лучше, если бы клуб его продал. Я не знаю условия, может, его нельзя было продавать. Но предложение было. Если учесть то, как сложилась его дальнейшая карьера в ЦСКА, лучше бы он уехал", - сказал Овчинников.

Летом 2019 года "Кристал Пэлас" предлагал за Чалова 25 миллионов евро, но ЦСКА отказался продавать его.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за армейцев 22 матча, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Овчинников рассказал о своих отношениях с Гончаренко. | http://soccernews.ru