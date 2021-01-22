Овчинников высказался о ситуации с уходом из ЦСКА
Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников дал комментарий касательно своего ухода из клуба.
"Об уходе узнал в кабинете генерального директора. Переговорил с Бабаевым, который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день.
Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом. Причины мне никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию. Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе", – сказал Овчинников в эфире "Матч ТВ"
Напомним, 29 декабря ЦСКА расстался с Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко. Специалисты покинули тренерский штаб команды в связи с истечением срока контрактов.
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