Овчинников высказался о ситуации с уходом из ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Сергей Овчинников дал комментарий касательно своего ухода из клуба.

"Об уходе узнал в кабинете генерального директора. Переговорил с Бабаевым, который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день.

Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом. Причины мне никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию. Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе", – сказал Овчинников в эфире "Матч ТВ"