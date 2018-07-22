Овечкин: "Дзюба - лев, Роналду - звезда, Месси - бог футбола"

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Овечкин: "Дзюба - лев, Роналду - звезда, Месси - бог футбола"

Известный хоккеист Александр Овечкин охарактеризовал людей, которых на фото ему показывал ведущий с ютуба.

"Дзюба - лев. Глушаков - лучший игрок России. Роналду - звезда. Месси - бог футбола. Путин - король. Трамп - президент Америки" - сказал Овечкин.

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