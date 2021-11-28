Овечкин рассказал о своих предпочтениях в футболе

Теги барселонадинамо москва

Овечкин рассказал о своих предпочтениях в футболеФото: инстаграм Овечкина/Автор неизвестен

Российский нападающий хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин рассказал освоих предпочтениях в футболе.

– Вы смотрите футбол? За какой клуб болеете в Европе?

– Я фанат московского "Динамо" вообще в любых видах спорта.

А в Европе мне больше всего нравится "Барселона". Очень жалко, что Лео Месси ушел из команды. Я даже расстроился, – сказал Овечкин в прямом эфире инстаграма.

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