Овечкин: "Так переживаю за сборную России, что больше седых волос появилось"

Известный хоккеист Александр Овечкин рассказал о том, как переживает за сборную России на Чемпионате Мира по футболу.

"Обязательно буду переживать за наших ребят. И так переживаю, больше седых волос появилось", - отметил он.

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