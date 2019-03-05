Овермарс оценил шансы "Аякса" выбить "Реал" из Лиги Чемпионов

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Овермарс оценил шансы "Аякса" выбить "Реал" из Лиги Чемпионов

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс поделился мыслями относительно ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"У нас есть всё для того, чтобы нивелировать преимущество "Реала" и победить. Но всё же счёт первого матча будет сильно нам мешать. Я оцениваю наши шансы выйти в четвертьфинал в 20 процентов, соответственно, шансы "Реала" - 80 процентов. Это будет очень сложный матч для "Аякса". Ведь все мы знаем, насколько для "Реала" важна Лига Чемпионов. Особенно сейчас, когда это единственный турнир, на победу в котором у них есть реальные шансы", - приводит слова Овермарса Marca.

Напомним, что матч "Реал" - "Аякс" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени. Первая игра между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 2:1.

Не пропустите: "Реал" Мадрид - "Аякс" Амстердам: анонс и прогноз ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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