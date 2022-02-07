Овермарс со скандалом покинул "Аякс": подробности

"Аякс" на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Марком Овермарсом.

48-летний голландец покинул пост спортивного директора клуба из-за недостойного поведения.

В пресс-релизе амстердамцев сообщается, что функционер "в течение длительного периода времени отправлял неуместные сообщения нескольким коллегам-женщинам".

Овермарс, который работал в "Аяксе" с лета 2012 года, признал вину и извинился за своё поведение.

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