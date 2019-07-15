Овермарс: "Я бы посоветовал "Арсеналу" продать Озила и купить Зиеша"

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс поделился информацией о будущем Давида Нереса и Хакима Зиеша.

"Скоро мы приступим к переговорам с представителями Нереса. В его трансфере заинтересован один клуб. Зимой мы не отпустили Нереса в Китай. В итоге он провел блестящий сезон в "Аяксе" и получил вызов в сборную Бразилии.

Меня удивляет, что нет интереса к Зиешу. По моему мнению, он прогрессирует с каждым сезоном. Я считаю, что он лучше Озила. Я бы посоветовал "Арсеналу" продать Озила и купить Зиеша. Однако они меня не слушают", - приводит слова Овермарса Voetbal international.

В минувшем сезоне на счету Зиеша 21 забитый мяч и 24 ассиста в 49 играх.

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