Новичок "Ромы" Смоллинг поделился ожиданиями от выступления в итальянском клуб

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Новичок "Ромы" Смоллинг поделился ожиданиями от выступления в итальянском клуб

Новый игрок "Ромы" Крис Смоллинг рассказал, чего ждет выступлений в итальянском клубе. Об этом сообщает Football Italia.

"Я всегда мечтал играть в Серии А. Защитник всегда хочет испытать себя в чемпионате Италии. Жду с нетерпением, когда начну играть.

В мире не так много английских игроков, которые уезжают за границу", - сказал Смоллинг.

"Рома" после двух туров Серии А занимает 15 место. 15 сентября римский клуб сыграет с "Сассуоло".

Отметим, что права на футболиста принадлежат "Манчестер Юнайтед". этим летом футболист был отдан в аренду "Роме".

А еще: "Рома" усилилась нападающим "Атлетико"| http://soccernews.ru
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