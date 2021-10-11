Оярсабаль высказался о голе Мбаппе в финале Лиги Наций

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Хавбек сборной Испании Микель Оярсабаль высказался о победном голе Килиана Мбаппе в финале Лиги Наций против Франции (1:2).

"Все понимают, что это офсайд. Арбитр решил, что Эрик Гарсия коснулся мяча. Тот, кто ввел это правило, никогда не играл в футбол", - приводит слова Оярсабаля Marca.

Напомним, что Оярсабаль стал автором гола испанцев в финальном матче.

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