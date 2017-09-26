Ойарсабаль: "Зенит" является фаворитом, но мы уже показали, что можем обыграть любую команду"
Хавбек "Реал Сосьедада" Микель Ойарсабаль прокомментировал предстоящую игру Лиги Европы против "Зенита".
"В этом году у нас нет времени жаловаться, поскольку мы проводим матчи каждые три дня. Сейчас нам нужно исправить ошибки, которые совершили в предыдущем матче против "Валенсии" (2:3), и побеждать в России, чтобы изменить ситуацию. "Зенит" был первым сеяным в нашей группе при жеребьёвке. Этот клуб является фаворитом, но мы уже показали, что можем обыграть любую команду. Постараемся победить и в этот раз" - приводит слова Ойарсабаля Marca.
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|О
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