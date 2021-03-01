Ойонго высказался о причине травмы, из-за которой рискует пропустить остаток сезона

Защитник "Краснодара" Абруаз Ойонго назвал причину травмы, которую он получил в матче против "Урала" в рамках 20-го тура РПЛ. Напомним, эта игра стала дебютной для игрока, арендованного у "Монпелье".

"Я вышел на замену в первом тайме вместо получившего травму левого защитника. У меня не было времени разогреться. Видимо, не был готов выходить.

В одном из первых стыков мое колено неудачно повернулось. Тогда я и получил травму. Но удалось доиграть первый тайм.

Уже в раздевалке почувствовал сильную боль. Врачи сказали, что мне нельзя продолжать, чтобы не усугубить свое состояние", — цитирует Ойонго Camfoot.