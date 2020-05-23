Озбилиз: "Ананидзе в составе "Барселоны" был бы одним из лучших футболистов Европы"

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Озбилиз: "Ананидзе в составе "Барселоны" был бы одним из лучших футболистов Европы"

Экс-полузащитник московского "Спартака" Араз Озбилиз выразил мнение, что его бывший партнёр по команде Джано Ананидзе мог стать топ-футболистом, если бы выступал не за "красно-белых", а за условную "Барселону".

"Футболисту такого типа и такого качества, как Джано, нужны определённые условия и факторы, чтобы реализовать себя в полной мере. Кинь его в "Барселону", которая подходит ему по стилю и философии, Джано был бы одним из лучших футболистов Европы.

С его техникой он бы мог спокойно играть на более высоком уровне. Но когда ты играешь в футбол, когда мяч редко бывает у твоей команды, когда тебе приходится больше обороняться и играть в более силовой футбол, сложно показать все свои лучшие качества", - считает армянин.

Стоит отметить, что сейчас Озбилиз выступает за "Пюник", а Ананидзе - за "Анортосис". Грузинский хавбек покинул "Спартак" только минувшей зимой.

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