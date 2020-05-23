Озбилиз: "Ананидзе в составе "Барселоны" был бы одним из лучших футболистов Европы"
Экс-полузащитник московского "Спартака" Араз Озбилиз выразил мнение, что его бывший партнёр по команде Джано Ананидзе мог стать топ-футболистом, если бы выступал не за "красно-белых", а за условную "Барселону".
"Футболисту такого типа и такого качества, как Джано, нужны определённые условия и факторы, чтобы реализовать себя в полной мере. Кинь его в "Барселону", которая подходит ему по стилю и философии, Джано был бы одним из лучших футболистов Европы.
С его техникой он бы мог спокойно играть на более высоком уровне. Но когда ты играешь в футбол, когда мяч редко бывает у твоей команды, когда тебе приходится больше обороняться и играть в более силовой футбол, сложно показать все свои лучшие качества", - считает армянин.
Стоит отметить, что сейчас Озбилиз выступает за "Пюник", а Ананидзе - за "Анортосис". Грузинский хавбек покинул "Спартак" только минувшей зимой.
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|Команда
|М
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14