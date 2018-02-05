Озбилиз может перебраться в Казахстан

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Озбилиз может перебраться в Казахстан

Полузащитник "Бешикташа" Арас Озбилиз может перебраться в Казахстан, сообщает местная пресса.

В услугах 27-летнего армянина, который известен по выступлениям за "Кубань" и "Спартак", заинтересован "Актобе".

Стоит отметить, что в этом сезоне Озбилиз сыграл за "Бешикташ" всего 1 матч в Кубке Турции, забив в нём гол. 

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