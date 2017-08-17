Озбилиз может перейти в "Рубин"

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Озбилиз может перейти в "Рубин"

Полузащитник "Бешикташа" Араз Озбилиз может вернуться в Россию, сообщает Sporx.

По информации источника, заполучить 27-летнего армянина хочет "Рубин". Казанский клуб рассматривает вариант как с арендой, так и с полноценным трансфером.

Озбилиз известен по выступлениям за краснодарскую "Кубань" (2012-2013) и московский "Спартак" (2013-2015).

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