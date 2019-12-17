Оздоев: "2019-й - лучший год в карьере"
Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев назвал 2019 год лучшим в своей карьере. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Я и сам чувствую, что 2019-й - лучший год в карьере. Я стал чемпионом, играю в лучшем клубе страны. Когда ты получаешь удовольствие от игры, это самое лучшее чувство.
В начале года Семак сказал, что я остаюсь в команде и жду своего шанса. Удалось им воспользоваться", - сказал Оздоев.
27-летний футболист перешел в "Зенит" из "Рубина" в 2018 году, заключив контракт на 4,5 года.
В этом сезоне Оздоев участвовал в 17 матчах РПЛ, отметившись 3 голами и 2 ассистами.
А еще: Ракицкий попросил Оздоева перестать целовать его перед штрафными| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15