Оздоев: "2019-й - лучший год в карьере"

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Оздоев: "2019-й - лучший год в карьере"

Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев назвал 2019 год лучшим в своей карьере. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Я и сам чувствую, что 2019-й - лучший год в карьере. Я стал чемпионом, играю в лучшем клубе страны. Когда ты получаешь удовольствие от игры, это самое лучшее чувство.

В начале года Семак сказал, что я остаюсь в команде и жду своего шанса. Удалось им воспользоваться", - сказал Оздоев.

27-летний футболист перешел в "Зенит" из "Рубина" в 2018 году, заключив контракт на 4,5 года.

В этом сезоне Оздоев участвовал в 17 матчах РПЛ, отметившись 3 голами и 2 ассистами.

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