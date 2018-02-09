Оздоев близок к переходу в "Зенит"

Теги рубинзенит санкт-петербургмагомед оздоев

Оздоев близок к переходу в "Зенит"
Комментатор Нобель Арустамян заявил, что полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев станет игроком "Зенита".

"Рубин" близок к тому, чтобы согласовать трансфер Оздоева в "Зенит". Переговоры в самом разгаре. Высока вероятность, что клубы сегодня вечером согласуют основные детали трансфера", - написал Арустамян в своем твиттере.

В этом сезоне 25-летний Оздоева провел за "Рубин" 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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комментарии
Казбек .....

МАГА семь раз отмерь один раз отрежь Манчини не лучше чем Бердыев......сынок хорошо подумай мы в Ингушетии болеем за тебя и нам не все равно......

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Пьянь

Отстоев слабый игрок. Непонятно, зачем он Зениту.

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