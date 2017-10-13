Оздоев: "Черчесов - отличный мотиватор"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев дал характеристику главному тренеру своей команды Станиславу Черчесову.

"Станислав Саламович - хороший специалист, который знает, как донести до игроков тот или иной момент. Черчесов - отличный мотиватор, умеет правильно завести футболиста, подготовить его к матчу", - приводит слова 24-летнего хавбека пресс-служба РФС.

Напомним, Оздоев назвал главных авторитетов в сборной. | soccernews.ru