Оздоев: "Черчесов - отличный мотиватор"

Теги магомед оздоевстанислав черчесовроссия

Оздоев: "Черчесов - отличный мотиватор"Полузащитник сборной России Магомед Оздоев дал характеристику главному тренеру своей команды Станиславу Черчесову.

"Станислав Саламович - хороший специалист, который знает, как донести до игроков тот или иной момент. Черчесов - отличный мотиватор, умеет правильно завести футболиста, подготовить его к матчу", - приводит слова 24-летнего хавбека пресс-служба РФС.

Напомним, Оздоев назвал главных авторитетов в сборной. | soccernews.ru

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