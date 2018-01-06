Оздоев доволен переходом Подберёзкина в "Рубин"

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев поделился мнением о переходе Вячеслава Подберёзкина из "Краснодара" в казанский клуб.

"Славу я знаю давно, он хороший футболист. Думаю, он нам поможет. Для клуба это хорошее приобретение. Сейчас нужно качественно поработать и провести остаток чемпионата достойно" - сказал Оздоев.

Напомним, что "Рубин" арендовал Подберёзкина до лета 2018 года с правом последующего выкупа.

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