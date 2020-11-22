Оздоев может пропустить матч "Зенита" с "Лацио"
Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев может пропустить матч Лиги чемпионов с "Лацио". Об этом сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, у игрока проблемы со здоровьем. Сообщается, что другой полузащитник команды Вендел, скорее всего, примет участие в игре.
Ранее сообщалось, что футболисты вернулись из расположениях сборных с небольшими повреждениями.
Матч "Лацио" - "Зенит" состоится 24 ноября в Италии. Начало - в 23:00 (мск).
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