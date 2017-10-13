Оздоев назвал главных авторитетов в сборной

Полузащитник казанского "Рубина" и сборной России Магомед Оздоев назвал главных авторитетов в своей национальной команде.

"Кого можно назвать лидерами в раздевалке? На данном этапе наиболее авторитетные футболисты - это Самедов и Акинфеев", - приводит слова 24-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Мутко анонсировал два забойных товарищеских матча сборной России в ноябре. | soccernews.ru