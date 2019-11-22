Оздоев оценил группу сборной России на Евро-2020

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Оздоев оценил группу сборной России на Евро-2020

Футболист сборной России Магомед Оздоев прокомментировал соперников на Евро-2020 в группе B. На данный момент известно, что в одной группе с национальной командой оказались Бельгия и Дания.

"Думаю, для нас это скорее хорошо, что мы недавно играли с Бельгией. Мы хорошо играли. В целом наша команда показала качественный футбол, но были какие-то ошибки, которые не позволили рассчитывать на большее.

В целом, думаю, на Евро у нас сложится очень хорошая, сильная группа. Уверен, интересно будет всем", - цитируют Оздоева "Известия".

Напомним, сборная России финишировала в группе на втором месте.

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