Оздоев оценил группу сборной России на Евро-2020

Футболист сборной России Магомед Оздоев прокомментировал соперников на Евро-2020 в группе B. На данный момент известно, что в одной группе с национальной командой оказались Бельгия и Дания.



"Думаю, для нас это скорее хорошо, что мы недавно играли с Бельгией. Мы хорошо играли. В целом наша команда показала качественный футбол, но были какие-то ошибки, которые не позволили рассчитывать на большее.



В целом, думаю, на Евро у нас сложится очень хорошая, сильная группа. Уверен, интересно будет всем", - цитируют Оздоева "Известия".

Напомним, сборная России финишировала в группе на втором месте.

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