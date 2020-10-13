Оздоев оценил шансы "Зенита" выйти из группы Лиги Чемпионов

Полузащитник питерского "Зенита" Магомед Оздоев порассуждал о шансах своей команды пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2020/21.

Напомним, что соперниками "сине-бело-голубых" по групповому этапу станут дортмундская "Боруссия", "Лацио" и "Брюгге".

"Для нас задача - выйти из группы в Лиге Чемпионов. Думаю, выполним её. Хочется, чтобы было меньше плохих разговоров о нашем футболе. Когда вылетели "Динамо" и "Ростов", многие говорили, что это показатель уровня нашего чемпионата. Я так не считаю. На мой взгляд, это уровень тех команд, которые на данном этапе так сыграли. "Краснодар" подтвердил, что уровень другой - впервые три команды в группе Лиги Чемпионов.

У нас не любят хвалить своих. Хотят закопать команды, сказать, что никто ничего не может. Добиваться результата в Лиге Чемпионов - огромное уважение всех команд, все хотят туда попасть, клубы играют не на жизнь, а на смерть", - сказал Оздоев.

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