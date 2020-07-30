Оздоев опроверг информацию о недопонимании с руководством "Зенита"

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Оздоев опроверг информацию о недопонимании с руководством "Зенита"

Хавбек "Зенита" Магомед Оздоев прокомментировал информацию о конфликте с руководством клуба.

"У меня все отлично в "Зените". На что жаловаться? Двукратный чемпион России, Кубок России. Дай бог, Суперкубок скоро возьмем.

А то, что пишут в интернете,  я не обращаю на это внимание", – цитирует Оздоева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что футболист покинет петербургский клуб из-за недопонимания с руководством "Зенита".

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